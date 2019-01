No més demagògia

La companya Anna Font ens explicava en la seva crònica de dimecres que a Figueres està prevista una manifestació ciutadana, amb polítics al davant (pel cap baix el nou Mayor, però donades les característiques de l'acte segur, segur que s'hi afegiran molts més dels que són i dels que volen ser) per protestar contra els continus talls de subministrament elèctric que pateix el west side figuerenc, tradicionalment i popularment conegut com a «barri gitano» i ara, en temps de la correcció política, rebatejat com barri de Sant Joan, no sé si es tracta de l'evangelista o de l'apòstol. A mi em sembla molt bé que la ciutadania es manifesti en defensa dels seus drets sempre que ho faci amb ordre i sense demagògies, perquè és l'expressió d'una reclamació a instàncies o poders que sobrevolen per sobre d'ella; amb el que no estic tan d'acord és que ho facin les mateixes autoritats governants perquè, llavors, a qui dirigeixen aquestes les seves queixes? En la mateixa crònica l'Anna ens ho explica: «El recorregut de la protesta farà parada a davant d'Endesa, on està prevista una escenificació amb espelmes per denunciar els talls de llum que pateixen els veïns del Culubret», de la qual cosa es pot concloure que els protestants, ciutadans de base i polítics governants i in pectore bolquen la responsabilitat en l'empresa subministradora.

Recordant el clàssic, «Amic de Ciceró però més amic de la veritat», no em cansaré de repetir l'error d'aquesta possible acusació perquè, malgrat que les companyies elèctriques no gosin de molt bona fama al nostre país, en el cas que ens ocupa ENDESA no és que ni tan sols no és culpable dels talls de subministrament elèctric que pateixen els ciutadans del barri Culubret de Figueres, sinó que és part perjudicada en el seu patrimoni industrial i en el seu compte d'explotació per les avaries que contínuament se li estan produint. En cas contrari, ja hauria estat convenientment sancionada per l'administració per deficiències de servei.

L'Ajuntament de Figueres va encarregar una auditoria per intentar saber si les infraestructures elèctriques eren les adequades. Quan s'ha fet públic l'informe s'ha constatat que sí. Llavors? Si us plau, actuem sobre les causes no contra els mateixos perjudicats.