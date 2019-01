Amenaces i robatoris amb força en botigues del centre de Figueres

Almenys set comerços del centre de Figueres han patit robatoris i furts en les darreres setmanes i en alguns casos els treballadors asseguren haver estat amenaçats i assetjats a la sortida de la feina per intentar evitar furts. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i si hi ha alguna relació entre ells.

La botiga Game, General Òptica i el bar Marmita són els tres establiments que han patit robatoris amb força mentre que Stradivarius, Pull & Bear, Zara i Greenland són víctimes de furts.

El darrer robatori amb força s'ha produït aquesta mateixa setmana a la botiga de videojocs Game del carrer de la Moreria. La matinada del dijous 10 de gener va saltar l'alarma de la botiga a les 2.25 hores i la central va visar el cos policial.

Els Mossos van comprovar que l'autor o autors dels fets havien trencat el vidre de l'aparador amb una tapa de clavagueram i s'haurien endut, majoritàriament, telèfons mòbils d'ocasió. El cos policial està pendent de rebre l'inventari d'objectes sostrets per part del responsable del local.

A pocs metres de distància, General Òptica del carrer Joan Maragall també va patir un robatori amb força. En aquest cas, els fets van tenir lloc cap a les dues de la matinada del 27 al 28 de desembre.

Els Mossos van rebre l'avís també de la central d'alarmes i van comprovar que els lladres havien fet un forat a la part baixa d'un dels aparadors de vidres de l'establiment per poder accedir a l'interior. D'allà se'n van endur diners de la caixa enregistradora, a més dels nombrosos desperfectes que van causar en el material i mobiliari de l'òptica.

Poc després, el 4 de gener, el bar Marmita del carrer Castelló –davant la plaça Catalunya– també va patir un robatori amb força que s'hauria produït la nit del dia 3 al 4. En aquest cas, els lladres van accedir a l'interior del local manipulant la porta principal, segons fonts policials, i els responsables van trobar a faltar diners de la caixa.



Inseguretat dels botiguers

Els botiguers veïns dels establiments afectats reconeixen sentir-se insegurs pels darrers robatoris. «Estem una mica espantades malgrat tenir alarmes i càmeres», expliquen les treballadores d'una cèntrica papereria.

Altres botiguers del centre es manifesten en la mateixa línia i fins i tot temen que algun dia puguin patir algun atracament amb violència. «El petit comerç no pot pagar un vigilant de seguretat privat», lamenta un altre comerciant de Figueres, que prefereix mantenir l'anonimat.

En les darreres setmanes la sensació d'inseguretat ha crescut entre els comerciants, sobretot després dels robatoris amb força més visibles, el del Game i General Òptica.

D'altra banda, les grans cadenes de roba lluiten a diari contra els furts a les botigues. En aquest cas, la Guàrdia Urbana de Figueres va interceptar el passat 17 de desembre quatre noies d'ètnia gitana amb roba sostreta de quatre botigues: Stradivarius, Pull & Bear, Zara i Greenland.

De fet, fonts consultades per Diari de Girona expliquen que algunes treballadores d'aquestes grans marques han patit amenaces i assetjament a la sortida de la feina precisament per haver intentat evitar furts. Els Mossos no tenen constància de cap denúncia al respecte.

Es dona el cas que en les darreres setmanes les grans cadenes que no disposaven de vigilant de seguretat han contractat aquest servei de seguretat privada.