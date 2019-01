Dues escoles de Figueres sense calefacció després de les vacances de Nadal

Dos centres escolars públics de Figueres han patit avaries en el sistema de calefacció des que el dimarts 8 de gener es van reprendre les classes després de les vacances de Nadal. L'institut Alexandre Deulofeu i l'escola de primària Josep Pallach són els dos centres figuerencs que van començar l'any sense poder escalfar les aules. En el primer, l'avaria es va poder reparar ràpidament i el dimecres 9 de gener ja tornaven a la normalitat, mentre que l'escola Pallach ha estat sense calefacció durant tota la setmana.

El centre d'educació primària no ha pogut engegar la calefacció des d'aquest dimarts i ja sumen quatre dies amb fred a les aules. L'escola Pallach, segons ha explicat la seva directora Mercè Díaz a Diari de Girona, no té calefacció a les aules però sí als espais comuns com ara el gimnàs i la biblioteca, on disposen d'una bomba d'aire calent.

«A les aules sense calefacció estem a uns quinze graus», diu la responsable del centre. L'avaria, segons Díaz, afectaria als 450 alumnes que té el centre i la reparació s'ha allargat perquè estaven a l'espera que arribés una peça del sistema de calefacció que calia substituir. Segons la directora, aquesta és la primera vegada que el centre es queda sense calefacció.



Quatre dies sense calefacció



«S'han fet totes les actuacions que calia», defensa la directora de l'escola Pallach, que explica que s'ha avisat al Departament d'Educació i l'Ajuntament de Figueres de la incidència. Els tècnics ja han revisat el sistema de calderes.

Ahir al matí encara no hi havia calefacció a l'escola, segons van explicar fonts del centre, però la reparació definitiva estava prevista pels volts de les tres de la tarda. El centre confia que dilluns ja podran reprendre les classes amb normalitat, després de quatre dies de baixes temperatures.

L'Ajuntament de Figueres, que té les competències de manteniment de l'escola, ha confirmat que l'avaria es devia a una peça malmesa del sistema de calefacció i que calia substituir. L'escola ha seguit el calendari lectiu amb normalitat malgrat el contratemps i el fred a les aules.



L'INS Deulofeu



D'altra banda, en el cas de l'Institut Alexandre Deulofeu la incidència es va poder reparar ràpidament i, segons ha explicat la direcció del centre, el dimecres 9 de gener la calefacció ja funcionava correctament.

El problema va afectar tot l'edifici central, exceptuant set aules. En el centre d'educació secundària l'avaria es va produir per l'entrada d'aigua al dipòsit de gasoil. L'empresa tècnica ho va resoldre el mateix dimarts a la tarda.

«No vam poder fer classe amb normalitat perquè feia fred i ens havíem d'abrigar amb les jaquetes», explica el director de l'INS, Pere Gifre. Durant el matí del 8 de gener es van reprendre les classes malgrat el fred però a la tarda van haver d'aturar l'activitat lectiva.

Les avaries de l'escola Pallach i el Deulofeu han coincidit amb la baixada de temperatures d'aquesta setmana, que ha fet caure en picat els termòmetres i que a l'Alt Empordà ha anat acompanyat de forta tramuntana.

Els dos centres escolars de Figueres no són els únics de la demarcació que han tingut problemes amb el funcionament de la calefacció. A Salt, els alumnes de l'escola Les Deveses no van poder fer classe aquest dimecres perquè feia massa fred a les aules. La calefacció s'havia aturat a la nit i quan van obrir el centre al matí la temperatura no era l'adequada per fer-hi classe.