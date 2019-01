Els veïns del barri del Culubret de Figueres protesten perquè és «impossible» viure amb els talls de llum que pateixen

Desenes de veïns del barri el Culubret de Figueres han sortit al carrer aquest dissabte en protesta pels constants talls de llum que pateixen. Asseguren que fa set anys que es produeixen i diuen que n'estan "farts". El portaveu dels veïns, Enrique Reina, assegura que s'ha fet "impossible" viure al barri i demana "contundència" i més vigilància. L'Ajuntament de Figueres els dona suport i assegura que es tracta d'un problema de salut pública.

"Fins que no acabem amb el cultiu de marihuana no se solucionarà", ha etzibat l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, que ha demanat "més suport" al departament d'Interior i a la Justícia. Veïns i polítics han fet una marxa des del barri fins a la seu d'Endesa, on han encès espelmes de manera simbòlica i han llegit un comunicat.