Obren de nou diligències contra l'alcaldessa de Roses per donar suport a l'1-O

El jutjat d'instrucció número 1 de Figueres va arxivar fa uns mesos la causa oberta per desobediència contra l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, per haver donat suport a l'1-O. La fiscalia hauria objectat contra aquest arxivament i s'han obert diligències de nou. Mindan ha presentat un recurs.

L'alcaldessa va explicar en una entrevista a la televisió local Empordà Televisió que l'advocat l'ha informat que "s'han presentat noves proves per part del demandant" i "es reactiva, en el sentit que queda demostrat o per precisament dir nosaltres el que considerem que semblava que hi havia hagut desobediència".

Segons ha informat Montse Mindan, es va proposar l'arxivament provisional però comunicat a les parts que poden acceptar o no, "qui va dir que no va ser el fiscal i per tant es van obrir diligències altra vegada". Haurien estat citats a declarar, segons les informacions de l'alcaldessa, el cap de la policia local i es va demanar més proves a la Guàrdia Civil. En concret que s'investigués twitter i facebook, diu Mindan.

Ara s'està a l'espera de la resposta al recurs presentat per l'alcaldessa o es posa data per un judici oral.