Presenten proves noves per a la demanda contra l'alcaldessa de Roses per l'1-O

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Figueres va arxivar a l'abril la causa oberta per desobediència contra l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, per haver donat suport a l'1-O. La Fiscalia va recórrer contra aquest arxivament, l'Audiència de Girona va ordenar reobrir la investigació i es van obrir diligències de nou. Mindan ha presentat un recurs del qual està pendent.

L'alcaldessa va explicar en una entrevista a la televisió local Empordà Televisió que l'advocat l'ha informat que «s'han presentat noves proves per part del demandant» i «es reactiva, en el sentit que queda demostrat, o per precisament dir nosaltres el que considerem que semblava, que hi havia hagut desobediència».

El jutjat va proposar l'arxivament provisional i el fiscal ho va recórrer. «Qui va dir que no va ser el fiscal i, per tant, es van obrir diligències altra vegada», diu Mindan. Hauria estat citat a declarar, segons les informacions de l'alcaldessa, el cap de la Policia Local, i es van demanar més proves a la Guàrdia Civil. En concret, que s'investiguessin Twitter i Facebook, diu Mindan.



Pendents del judici oral

Ara s'està a l'espera de si s'accepta el recurs presentat per l'alcaldessa de Roses o es posa data per a un judici oral. La causa contra Montse Mindan va començar arran de la denúncia per part d'un dels seus escortes al Jutjat de Guàrdia de Figueres. Demanava que s'investigés l'alcaldessa per haver donat suport a la celebració del referèndum de l'1-O.