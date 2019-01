Els treballadors amb discapacitat de la presó ja han cobrat el sou endarrerit

La Fundació Altem de Figueres ja ha pagat pràcticament la totalitat del sou que devia al grup de treballadors amb discapacitats físiques de la presó Puig de les Basses, que no cobraven des del novembre. L'entitat ha pogut fer l'ingrés després de rebre els 85.400 a què s'havia compromès el Departament de Justícia dels 150.000 que devia a la Fundació.

El deute havia obligat la Fundació a retallar l'ús de productes higiènics i, fins i tot, havia deixat sense sou els disset treballadors amb discapacitats físiques que integren la brigada de neteja del centre penitenciari figuerenc. Els treballadors havien rebut només una petita part del sou del mes de desembre (entre 200 i 300 euros) del total de 735 euros que perceben mensualment.

L'entitat no cobrava des d'abril i feia un mes que no pagava els treballadors, que han continuat realitzant les seves tasques. La situació la va denunciar dimecres passat el sindicat CSIF a través d'un comunicat i Justícia va anunciar el pagament de poc més de la meitat del deute després que els mitjans de comunicació es fessin ressò del cas.

Un dels tres responsables de l'equip de la neteja, Raúl Pérez, ha explicat que ja han pagat a tothom i que només els falten uns 40 euros per cap que haurien d'arribar amb el pròxim sou que percebin. De cara al mes de gener, esperen que «no els torni a passar el mateix» i que rebin els diners que els pertoquen sense demora.

Paral·lelament, un dels problemes amb què es van trobar els empleats de la neteja va ser amb la falta de material– com per exemple els desinfectants o el paper higiènic – sense el qual no podien fer la seva feina amb normalitat. «L'altre dia van portar diferents productes com lleixiu o paper de mans, suposo que en els pròxims dies acabaran de portar-nos el que falta», apunta Pérez, afegint que «el cap de setmana, que és quan ve un volum més gran de gent, ha anat bé i no han trobat a faltar res».



«La famílies en depenen»

«La veritat és que ho hem passat fatal», lamenta el responsable, «una cosa és no tenir feina, atur o ajudes socials, però treballant com sempre hem fet i fent el servei amb normalitat sense cobrar, i no poder ni comprar menjar, és per plorar».

Pérez també ha explicat que la comunicació ha millorat des de la setmana passada i ha subratllat que amb l'ajuda del sindicat UGT han posat sobre la taula la «necessitat» d'estar informats de tot el que vagi passant. «Hem superat un Nadal sense poder comprar ni tan sols un torró, almenys ara podrem pagar les despeses d'aquest mes, les nostres famílies en depenen», ha afegit.

Les brigades de neteja formen part del Centre Especial de Treball que té la fundació i que ofereix serveis de neteja a empreses, particulars, comunitats de veïns, escoles, ajuntaments, instituts i altres entitats. Estan formades per oficials de neteja, amb discapacitats físiques, conjuntament amb treballadors amb discapacitat intel·lectual.



El segon pagament, sense data

Justícia ha complert el pagament de 85.400 euros tal com va anunciar dijous passat però encara queden pendents 65.600 euros per subsanar la totalitat del deute. La Fundació desconeix quan es farà efectiu aquest pagament i el Departament manté que la quantitat pendent s'ingressarà en els propers mesos sense concretar la data. La Fundació Privada Altem és una entitat de referència per a la Generalitat en l'atenció de persones amb discapacitat a la comarca de l'Alt Empordà.

Tot i això, el grup de treballadors amb discapacitat física confia que els deutes entre la Generalitat i l'entitat no tornin a afectar la seva estabilitat econòmica.