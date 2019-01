Castelló tira endavant l'agència de promoció i turisme

Castelló d'Empúries espera aprovar inicialment al proper ple de demà la creació de l'Agència de promoció i turisme, que serà un organisme de gestió en què es preveu la participació del sector privat per marcar les bases del nou model turístic i comercial. L'objectiu és preveure canvis per millorar.

Es pretén marcar un full de ruta amb una estratègia clara i consensuada de la direcció cap on enfocar les polítiques i accions en matèria de promoció. L'alcalde, Salvi Güell, ha explicat que «és una necessitat per a un municipi com el nostre, on els sectors turístic i comercial tenen una gran rellevància. Serà l'òrgan que faciliti la col·laboració pública i privada, vital avui dia». Un cop aprovat s'obrirà una període d'exposició al públic de trenta dies.