Figueres assumirà totes les competències per multar i tancar locals conflictius

L'Ajuntament de Figueres votarà en el ple de demà assumir totes les competències d'inspecció i sanció dels establiments oberts al públic en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives. Era una de les principals reclamacions del consistori, que considera que necessita ampliar les seves competències per tal de multar i tancar locals problemàtics.

Fins ara, l'Ajuntament només podia intervenir en matèria de disciplina urbanística, la qual cosa limitava les inspeccions a fer comprovacions sobre la correcta accessibilitat o si el cartell del local era adequat. En canvi, no en tenien per al consum de droga a l'interior del local (la Guàrdia Urbana només pot aixecar actes per tinença de drogues a l'exterior), la venda de tabac sense autorització o la venda d'alcohol a menors, per exemple.

El consistori feia temps que reclamava la necessitat de tenir més competències per poder tancar bars problemàtics, com el del carrer Sant Pau. En nombroses ocasions, l'exalcaldessa Marta Felip i el regidor de Seguretat Urbana, Quim Felip, havien manifestat la impotència per no poder actuar contra les infraccions que es cometien a l'interior dels locals i que eren, en la majoria dels casos, l'origen de les queixes veïnals.

A aquesta sensació d'impotència s'hi ha sumat l'alcalde, Jordi Masquef. L'Ajuntament fa mesos que havia demanat a la Generalitat la delegació de les competències d'inspecció i sanció d'establiments i això permetria fer controls a l'interior dels locals i sancionar-los.

Les noves competències permetran detectar infraccions greus, que podrien permetre clausurar els bars que generen des de fa temps greus problemes de civisme a la ciutat.



Pla de xoc

Masquef va anunciar un pla de xoc contra l'incivisme i la inseguretat a Figueres, que s'ha traduït en diverses inspeccions en locals conflictius.

La Guàrdia Urbana, en el darrer operatiu de què va informar i que es va realitzar divendres passat, va inspeccionar tres locals a la zona del Juncària-Parc Bosc, en els quals es van detectar 24 infraccions administratives i una acta aixecada per tinença de substàncies estupefaents.

La petició d'assumir noves competències a la Generalitat en aquest àmbit ja s'havia aprovat en el ple de juny del 2017, quan es va votar sol·licitar-ho. Tot i això, un error de forma va deixar sense efecte aquest acord el desembre d'aquell mateix any i es va haver de tornar a aprovar l'inici de l'expedient amb les correccions.

Aquest acord –amb què s'havien de resoldre els errors del l'expedient del juny– també contenia errors i en el ple d'aquest gener es tornarà a deixar sense efecte abans d'aprovar assumir totes les competències.

L'Ajuntament també va haver d'enviar dos informes a la Generalitat en què es recollís la inexistència de duplicitats i una memòria per valorar la sostenibilitat financera de les noves competències sol·licitades. El consistori va trametre la documentació el passat 30 de maig d'enguany.