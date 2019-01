Figueres denuncia un veí per abocar runa i mobles al centre

Figueres va enxampar dilluns una persona abocant runa i mobiliari urbà al centre de la ciutat.

La Guàrdia Urbana va denunciar aquesta persona, a qui es podria imposar una sanció. La persona estava llançant les restes al carrer Méndez Núñez. Des de la Guàrdia Urbana s'han fet ressó de la denúncia, tot recordant que a la ciutat hi ha «tolerància zero amb l'incivisme».

La sanció se situaria en uns 700 euros, però podria variar en funció de les circumstàncies de l'abocament. Figueres va fer una crida al civisme per frenar els abocaments incontrolats aquestes festes. No és la primera vegada que engeguen iniciatives per frenar una problemàtica que fa anys que arrosseguen.