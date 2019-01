Mor una dona de 85 anys en l´incendi d´un pis al centre de Figueres

Els Bombers van localitzar el cos sense vida d'una dona de 85 anys en l'incendi d'un habitatge a la plaça de l'Ajuntament de Figueres. El cos va trobar el cadàver de l'anciana durant les tasques d'extinció del foc i s'ha obert una línia d'investigació per esclarir les circumstàncies de l'incendi. Les primeres hipòtesis apunten que la víctima s'hauria adormit mentre fumava i que la cigarreta hauria iniciat les flames. La dona, de nacionalitat espanyola, patia mobilitat reduïda.

Els Bombers van rebre l'avís a les 15.02 hores d'un incendi al primer pis de l'edifici número 14 de la plaça de l'Ajuntament. El cos s'hi va desplaçar amb quatre dotacions i ràpidament van poder extingir les flames.

El foc s'hauria originat en un sofà, segons fonts d'emergències, i va afectar el guix de parets i sostre del menjador. La resta d'immoble no va patir danys, únicament va resultar afectat pel fum. A l'interior de l'estança on va cremar el sofà, els Bombers van localitzar sense vida la dona de 85 anys i amb mobilitat reduïda.

El Mossos d'Esquadra, que van activar tres patrulles, han obert una investigació per determinar les circumstàncies de l'incendi. Fins al lloc també s'hi va traslladar la forense per fer l'aixecament del cadàver.

En l'incendi hi van intervenir quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, un del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tres dels Mossos d'Esquadra i també la Guàrdia Urbana de Figueres. L'accés a la plaça de l'Ajuntament va quedar bloquejat pels cossos d'emergència.

Es dona el cas que fa uns mesos hi va haver un altre incendi en el mateix edifici. Les flames aleshores van afectar un pis superior i va causar desperfectes en el mobiliari però no hi va haver víctimes. El cos dels Mossos d'Esquadra, que van activar tres patrulles, han iniciat diligències per determinar les circumstàncies de l'incendi i s'han fet càrrec de les tasques judicials pertinents.