Els temporals danyen l'espigó dels canals d'Empuriabrava

La part de davant de l'espigó de ponent d'Empuriabrava va cedir amb els darrers temporals. La concessionària de la marina ha fet una actuació d'urgència però ja s'està valorant el cost d'una intervenció per frenar el deteriorament. El cost es calcula que pot ser superior als tres-cents mil euros i els haurien d'afrontar la Comunitat d'Usuaris de la Marina.

«De moment l'estructura no representa cap perill i no s'han hagut de tallar els accessos per a la gent que passeja per la zona de l'espigó. Tot i que, a la llarga, si no s'hi fa una intervenció seriosa, el problema es pot agreujar». Ho explica el gerent de la concessionària, Quim Cruset, en declaracions a Empordà Televisió.

Les onades buiden de sorra la part submergida de l'espigó, ocasionant que es desprenguin roques i es produeixin esquerdes.

El gerent explicava a la televisió local que «si ve una altra llevantada tornarà a patir, tornaran els anys, seran aproximadament els mateixos perquè el problema és que cedeix».

El cost d'una intervenció definitiva que freni el deteriorament que ocasionen els temporals és elevat. La concessionària ja ha demanat a empreses que facin una primera valorció dels danys. Són conscients que, com més esperin, més elevada serà la inversió que s'haurà de portar a terme.