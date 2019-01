Acaben els treballs per a protegir del foc 29.000 ha de l'Albera, Pertús i cap de Creus

La Generalitat ha acabat els treballs forestals per a protegir dels incendis 29.000 hectàrees de l'Albera, el coll del Pertús i cap de Creus. S'han desbrossat 19 hectàrees que permetran protegir d'un possible incendi una gran àrea amb zones que han incendis en més d'una ocasió. L'actuació forma part d'un seguit d'accions dins un pla transfronterer per actuar a les dues bandes de la frontera. Se'n faran en altres punts aquest any i l'any vinent.

Els treballs s'han efectuat a l'àrea estratègica del Mas de la Comtessa, al terme municipal de la Jonquera. Van començar a principis de desembre i es van allargar un mes. Han consistit en la reducció del combustible forestal en una superfície d'unes 19 hectàrees per alentir la propagació del foc, i la millora d'un vial estratègic per facilitar-hi l'accés, ampliant la capacitat de treball dels mitjans d'extinció.

Les tasques tenen l'objectiu de limitar l'abast dels grans incendis en situació de vent de tramuntana, que poden afectar potencialment l'Albera i el corredor d'infraestructures i els nuclis habitats del coll del Pertús. Històricament aquest ha estat un punt d'entrada d'incendis des del vessant francès almenys en quatre ocasions (1919, 1945, 1983 i 1986), segons les dades de la Generalitat.

Durant els anys 2019 i 2020 està previst realitzar treballs similars en dues àrees estratègiques properes. Aquest 2019 està previst actuar a l'àrea del coll del Pertús-Panissars, en una superfície de 43,3 hectàrees, que han de protegir una àrea de 7.000 hectàrees des del Pertús fins a Llers i Figueres, en cas que fossin afectades per un possible incendi.

S'hi invertiran 129.994,83 euros que també inclouen l'arranjament d'un quilòmetre de vial i la construcció d'un passallís.

El 2020 es farà també una intervenció a la zona del corredor d'infraestructures (AP-7 i N-II), que ha de protegir una àrea de 26.000 hectàrees.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha portat a terme els treballs forestals. S'emmarca en el projecte transfronterer de Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis (COOPEREM), en el qual també participen el Departament d'Interior, la Diputació de Girona, el Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales, el Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, l'Office National des Forêts i el SIVU-Albères. Representants de tots els socis han visitat aquest matí els treballs que s'han dut a terme a la zona.