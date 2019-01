Desprecinten l´edifici clausurat fa mig any a Empuriabrava per les connexions il·legals

L'edifici Santo Domingo d'Empuriabrava, i els 42 pisos que l'integren, es va desprecintar dissabte després de mig any clausurat pel perill de les connexions elèctriques il·legals. S'han reparat les connexions i s'han pres mesures col·locant càmeres de videovigilància, alarmes i portes de seguretat per evitar l'ocupació de nou dels pisos. Endesa va detectar frau en 22 vivendes amb els comptadors manipulats o amb connexions directes al cablejat exterior.

Endesa va retirar el subministrament el 15 de juny de l'any passat després de detectar el greu perill que suposaven les instal·lacions elèctriques. El 12 de desembre va donar l'alta de nou.

L'alcalde, Salvi Güell, ha explicat que una vegada van disposar de l'informe conforme estava tot correcte i l'edifici era segur es va comunicar al jutjat que havia donat l'ordre de clausurar-lo i dissabte es va desprecintar.

Van acudir-hi propietaris de les vivendes, membres de l'Ajuntament, els serveis jurídics, Mossos d'Esquadra i Policia Local. Es va retirar el precinte de l'edifici i de cadascun dels pisos.

Tot i que hi ha 42 pisos, l'alcalde ha explicat que una part important són de segones residències. Cinc famílies que hi viuen tot l'any van ser reallotjades durant el mig any en què han durat les obres.

Segons Endesa, es van trobar amb connexions elèctriques molt precàries que representaven un perill important. Algunes vivendes ni tan sols tenien contador i el cablejat sortia per les finestres connectant-lo de forma il·legal al públic del carrer. El «perill» per la seguretat dels veïns va obligar la companyia a emetre un informe que va acabar amb la clausura de l'edifici.

El fet es va comunicar als inquilins però només uns quants van atendre la petició de marxar de l'edifici. A la meitat dels pisos aproximadament hi residien persones que els ocupaven il·legalment.

Per això va caldre sol·licitar una ordre de desallotjament. Es va fer un primer intent frustrat perquè alguns dels residents s'hi van resistir. Finalment a mitjans de juliol es va desallotjar.

L'alcalde ha explicat que s'han pres mesures per part de la comunitat de propietaris per intentar evitar que els habitatges tornin a ocupar-se. S'han canviat les portes d'accés amb un sistema d'obertura amb targetes, s'han posat càmeres de videovigilància a l'interior i alarma. A més, s'ha col·locat una porta de seguretat a la zona dels comptadors.

L'alcalde ha manifestat que «s'espera que funcioni com una comunitat de propietaris normal i que no tornin a entrar ocupes».