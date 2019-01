Figueres aprova assumir noves competències per poder inspeccionar i tancar locals problemàtics

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat per ple assumir les competències d'inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives sotmesos a llicències municipals. A la pràctica, l'acord implicarà que la Generalitat cedeixi aquestes funcions al consistori donant-lo així d'una nova eina per poder actuar i, si cal, tancar locals problemàtics de la ciutat. La proposta ja es va tramitar l'any 2017 però es va tirar enrere per problemes en el procediment. L'alcalde, Jordi Masquef, ja va avançar a l'ACN el mes passat que la mesura ha de permetre intervenir amb més "contundència" contra aquests establiments amb inspeccions més exhaustives que les que poden fer ara. Paral·lelament, l'equip de govern manté el "pla de xoc" contra l'incivisme amb controls puntuals en bars que generen problemes i que estan repartits per diversos barris de la ciutat.