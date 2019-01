El govern justifica la presència de dos guàrdies civils en una manifestació ultra a Figueres

El senador d'EH Bildu Jon Iñarritu ha presentat una bateria de preguntes al govern a l'entorn de la presència de dos agents de la Guàrdia Civil de paisà en una trobada de persones d'extrema dreta el 13 de novembre passat a Figueres. Els dos agents van ser identificats pels Mossos al costat d'altra gent. Duien un cotxe oficial, segons ha anunciat Iñarritu. Aprofitant aquest fet, el senador d'EH Bildu ha preguntat a l'executiu estatal si "té constància" de la presència d'agents de policia en grups d'aquesta ideologia que actuen a Catalunya, i si ho fan a títol personal o sota el mandat del Ministeri d'Interior.

Iñarritu ha explicat que el 13 de novembre els Mossos van fer un operatiu "per l'alerta generada" per la presència d'elements de l'extrema dreta a Figueres. També ha dit que es va identificar diversa gent, entre ella dos agents de la Guàrdia Civil de paisà, que conduïen un vehicle de la Secretaria de Seguretat de l'Estat.

Com a resposta el govern espanyol ha afirmat que els agents pertanyen a la Unitat Central Operativa (UCO) i que estaven de servei. Ha afegit que duien a terme tasques operatives al costat de components de la Secció de Policia Judicial de la Zona de la Guàrdia Civil de Catalunya.

A més ha indicat que els agents identificats "no van participar en cap reunió d'ultradreta" i ha afirmat que no s'obrirà cap investigació a l'entorn d'aquests fets. Finalment també ha explicat que "no es té cap constància" de la presència de policies en grups d'ultradreta.