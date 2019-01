El PSC pacta amb el govern de Figueres l'aprovació dels pressupostos municipals

La cursa per aprovar els pressupostos de Figueres ja ha començat i el govern municipal s'ha reunit amb tots els grups polítics per presentar-los les línies generals dels futurs pressupostos. Arran d'aquestes trobades, el PDeCAT i el PSC –a l'oposició– n'han pactat l'aprovació. Amb els socialistes tindrien 10 vots afirmatius dels 11 que els separen de la majoria absoluta. El govern del PDeCAT necessitaria almenys un vot més a favor o bé dues abstencions.

El govern ha mantingut converses amb tots els grups a l'oposició, que estan pendents de rebre el primer esborrany escrit sobre els comptes municipals del 2019. La ronda de negociacions, liderada per l'alcalde, Jordi Masquef, i el regidor d'Hisenda, Manel Toro, ha servit per posar sobre la taula les principals línies del pressupost figuerenc per a aquest any.

Ara per ara, el govern ja compta amb 10 vots favorables (7 de l'equip de govern del PDeCAT i 3 dels regidors del PSC). Segons ha explicat el portaveu dels socialistes, Pere Casellas, l'acord s'ha tancat després que Masquef i Toro acceptessin les condicions dels socialistes: incrementar el pressupost de cultura, la contractació d'agents de la Guàrdia Urbana, la redacció del projecte de rehabilitació del carrer Avinyonet i la millora de la sala fitness del pavelló d'esports.

«Hem d'anar per feina, fem oposició quan toca però quan es fa pactat, endavant», diu Casellas, que ha destacat el caràcter més distès i dialogant de l'actual batlle. A l'acord, però, s'hi ha arribat de paraula, ja que l'esborrany del pressupost encara no ha finalitzat.

A l'espera de l'esborrany

El del PSC és l'únic acord que ha transcendit. La resta de formacions asseguren estar pendents de rebre el document dels comptes municipals per estudiar-lo abans de prendre cap decisió.

ERC, PP i Compromís d'Esquerres per Figueres supediten un hipotètic acord al compliment dels compromisos adquirits en l'aprovació del pressupostos de l'any passat. Agnès Lladó (ERC), Maria Àngels Olmedo (PP) i Òscar Vergés (CExF) estan a l'espera de rebre la proposta pels comptes municipals i asseguren que el govern els va traslladar la previsió de tenir l'esborrany enllestit a finals d'aquesta setmana. Tot i això, reclamen calendaritzar els anteriors compromisos i critiquen que part d'aquests acords encara no s'hagin executat.

«Anem tard, els pressupostos s'haurien d'estar parlant després de l'estiu però estaven ocupats amb els problemes interns elegint qui havia de ser alcalde», ha carregat Lladó.

D'altra banda, difícilment la CUP i Cs donin suport a la proposta del PDeCAT. Per als cupaires les prioritats per negociar els comptes municipals passen per invertir en serveis socials, posar en marxa els pisos d'emergència social i educadores socials als instituts i escoles. En tots dos casos, es mantenen prudents fins rebre la proposta del govern.

El pressupost del 2019 es podria aprovar a finals de gener en un ple extraordinari, apunten fonts municipals consultades. Tot i això, la calendarització podria variar depenent de com avancin les negociacions. No ha transcendit en quant estarien xifrats els comptes d'enguany, però diversos grups de l'oposició els han qualificat de «continuistes».

Els darrers pressupostos es van aprovar el desembre del 2017 per majoria absoluta (12) i amb els vots favorables del govern, ERC, PP i els regidors no adscrits actualment al govern. CExF es va abstenir i PSC, Cs i la CUP hi van votar en contra.