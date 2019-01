Roses rehabilitarà el camí de ronda des de Punta Falconera a Cala Montjoi

Un dels trams on s´actuarà que apareix a la memòria

Un dels trams on s´actuarà que apareix a la memòria Ajuntament de Roses

L'Ajuntament de Roses rehabilitarà dos trams del camí de ronda, la major part dins el Parc Natural de Cap de Creus. S'adequaran els trams des de la punta de la Figuerassa a Punta Falconera i des de cala Rostella fins a cala Montjoi. Els treballs s'han adjudicat per 152.544,19 euros a l'empresa a Construccions Quera Agullana. Per l'erosió, el camí presenta alguns trams intransitables o molt estrets que incrementen el risc de caiguda i en dificulten l'accés. Els treballs tenen un termini d'execució de sis mesos.

L'àmbit d'actuació és un itinerari peatonal pel front marítim en el camí de ronda existent des de l'Almadrava fins a Cala Montjoi.

El primer, fins a Punta Falconera des de la punta de la Figuerassa són 1,1 quilòmetres i el segon, entre les dues cales, Rostella i Montjoi, aproximadament un quilòmetre.

Els treballs consistiran en l'adequació de paviments, formació d'escales, adequació de pendents o trams de nova obertura. A les zones amb més pendents on la pedra ha quedat al descobert per l'escolament d'aigües es preveu una vialitat a través de la construcció d'escales i amb la col·locació de baranes de suport.

La memòria del projecte també exposa que existeix també algun tram, on la plataforma de camí es molt estreta i queda oberta als penya-segats de gran alçada, on el perill de pas és cada vegada més compromès i per això s'hi preveuen elements de protecció.