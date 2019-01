Dos ferits lleus en un accident per una sortida de via a Lladó

Els Bombers van rescatar ahir una dona atrapada al seu vehicle a Lladó després d'accidentar-se en sortir de la via. La dona i un segon ocupant, una menor, van resultar ferides lleus i van ser traslladades a l'hospital de Figueres.

L'avís es va rebre a les 8.36 per l'accident del vehicle al quilòmetre 3,4 de la GIP5239, a Lladó. Quatre dotacions de Bombers es van desplaçar fins al lloc. La dona havia resultat atrapada mecànicament (perquè alguna part del vehicle no es podia obrir). Va caldre dur a terme tasques d'excarceració per treure la persona atrapada. Juntament amb l'altra ocupant, van ser traslladades a l'hospital.