Figueres fa un pas més en la lluita contra la delinqüència a la ciutat

Figueres ha fet un pas més en la lluita contra la delinqüència a la ciutat. El ple de l'Ajuntament d'aquest dijous ha aprovat assumir totes les competències d'inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives. El punt ha tirat endavant amb els vots a favor de tots els grups menys la CUP, que s'ha abstingut. Amb aquestes noves competències, el govern figuerenc preveu dotar a la Guàrdia Urbana d'una important eina que permeti clausurar locals conflictius.

L'exercici d'aquestes noves tasques les assumirà un tècnic administratiu de l'Ajuntament però a més s'hauran de contractar dues persones que actuaran com a zeladors. «Ens calen ulls al carrer, amb dos zeladors no ho faríem amb plenitud, però sí amb garanties», subratllava l'alcalde Jordi Masquef en resposta al portaveu del PSC, Pere Casellas. «Quan nosaltres els vam demanar d'assumir les competències no les van voler agafar perquè no hi havia personal», va criticar Casellas.

PP i Cs van coincidir en criticar la «deixadesa absoluta» en què diuen que troben la ciutat. «Vostè era al costat de l'alcaldessa i mai van fer res», va carregar Maria Àngels Olmedo.

D'altra banda, tant ERC com la CUP van demanar que no s'utilitzés la seguretat amb finalitats electorals i coincidien amb CExF en la necessitat d'atendre els problemes socials. «Només amb mesures coercitives no resoldrem els problemes gravíssims que té la ciutat», deia el cupaire Toni Garcia, mentre que la republicana Agnès Lladó acusava l'Ajuntament de «fer tard» en assumir les competències.

De fet, aquesta és la darrera vegada que el ple vota aquest expedient. La primera va ser al juny del 2017, però uns errors jurídics van obligar a deixar aquest acord sense efecte i tornar-lo a votar el desembre del 2017. Un any després, la Generalitat va tornar a comunicar errors i ahir l'Ajuntament va haver de tornar-ho a votar.

A partir d'ara, la Guàrdia Urbana de Figueres també podrà aixecar actes per infraccions greus que es cometin a l'interior de l'establiment. Feia temps que el govern municipal reclamava la mesura, ja que si reincideixen en les infraccions greus se'n podria dictar el tancament. L'alcalde Jordi Masquef va insistir que les noves competències permetran seguir amb la política de «tolerància zero».

Aquesta mancança de la Guàrdia Urbana havia sigut un dels principals cavalls de batalla del govern municipal. En nombroses ocasions, el govern havia atribuït a aquesta falta de competències la impossibilitat d'actuar contra locals que sumen un extens historial de queixes veïnals i que suposen un greu problema de civisme a la ciutat.