L´alcalde de l´Escala defensa la promoció que la tonyina "Trini" fa de la població

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, considera "impagable" la propaganda que la tonyina "Trini" que des de fa quatre anys apareix al port per les dates de Nadal.

Per Víctor Puga, és un fet "extraordinari segons els científics que una tonyina tingui aquest comportament tan predictible".

El batlle ha fet aquestes declaracions al xat del setmanari Empordà i Diari de Girona a preguntes d'un lector que considerava que si li podria donar l'Anxova d'Or, un guardó que s'atorga a qui promociona el nom de la vila i les anxoves.

"L´Anxova d´Or no ho sé, però la podríem fer filla predilecta", li ha respost Víctor Puga.

La tonyina apareix des de fa quatre anys. Es queda durant unes setmanes per la zona i és habitual veure-la al port on s'hi apropen curiosos. Li llancen menjar i l'animal s'apropa al moll amb normalitat per menjar-se'l.