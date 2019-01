L'Escala debatrà el pas de poble a ciutat

L'Escala acollirà el proper 1 de febrer un simposi que pretén posar en valor els reptes que representa el pas de ser poble a ser ciutat. L'acte estarà estructurat en forma de diàlegs des de les perspectives de l'urbanisme, la governança, el turisme, el paisatge i la cultura. Estarà obert a professionals i interessats en tots aquests àmbits.

«Estem en un moment de canvi i això exigeix reflexionar i repensar la governança en benefici del progrés i la cohesió social», va remarcar l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, durant la presentació del simposi ahir a la Diputació.

El simposi «Diàlegs x l'Escala. De poble a Ciutat» es fa en format de diàlegs per a cadascun dels temes, en què hi ha dos «dialogants» i un moderador, permetent crear l'espai idoni per a un debat dinàmic i enriquidor i, així, poder reflexionar sobre els temes plantejats i trobar nous enfocs.

El simposi tindrà lloc a l'edifici històric de l'Alfolí de la Sal de 9 hores a 16.30 hores i està organitzat per l'Ajuntament de l'Escala amb la col·laboració del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, la Diputació Girona, la Universitat de Girona i la Fundació Jordi Comas Matamala.