Quatre detinguts per robar al mercat de Nadal de Figueres

Els Mossos d'Esquadra van detenir els dies 14 i 15 de gener a Figueres, quatre homes -veïns de Figueres- com a presumptes autors de set robatoris amb força que es van produir a les casetes de fusta de la fira de Nadal, a la Rambla.

Els robatoris es van produir la matinada del 7 de desembre. Un ciutadà va donar avís que s'estava robant. Aquella nit, els agents van poder recuperar algunes restes de calaixos de màquines enregistradores que havien llençat per les immediacions i, a més, un testimoni els va explicar que havia vist un grup de joves rondant per la zona.

La Unitat d'Investigació de la comissaria de Figueres, que es va fer càrrec de la investigació, va detenir dilluns tres dels presumptes autors d'aquests set robatoris amb força, l'endemà es va detenir un quart implicat en els fets.

Totes les casetes de la Rambla afectades pels robatoris presentaven forçament als panys, les frontisses estaven trencades a cops de peu, l'interior estava completament regirat i tots els productes dels prestatges per terra.

El valor dels danys causats a les casetes ascendeix a 440 euros.

De les denúncies presentades pels botiguers van trobar a faltar diners en efectiu, un total de 300 euros en bitllets, moltes monedes i bijuteria.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Els arrestats, d'edats compreses entre els 18 i 23 anys, de nacionalitat francesa i espanyola, i tots amb antecedents, van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.