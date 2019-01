La 23a Fira de l'Oli d'Espolla arriba amb més de 90 expositors

La Fira de l´Oli i l´Olivera congrega centenars de persones. ?Espolla acull la primera fira de la comarca, on també s´hi poden trobar productes artesants com formatge o embotits.

La Fira de l'Oli i l'Olivera d'Espolla arriba enguany a la seva 23a edició reivindicant un producte característic del municipi, històric productor d'aquest or líquid com és l'oli. La Fira, que és la primera que s'organitza aquest any a la comarca, durarà tot el dia de demà, amb el gruix de 90 expositors que componen la fira comercial, i dels quals una vintena són trulls de la zona que conreen varietats autòctones d'olives com són l'argudell i el corbell. A més, com acostuma a passar cada any, la fira també comptarà amb activitats per als menuts, tallers, exposicions i concursos.

Una de les novetats més destacades d'aquesta edició és el tast de vins del Celler Cooperatiu d'Espolla que es realitzarà durant el dia a la plaça Marquès de Camps, juntament amb un tast d'olis. Aquest inclourà una copa i 4 tastos de vins d'aquesta cooperativa. D'altra banda, per a les criatures s'ha organitzat una gimcama que consistirà en buscar paraules relacionades amb l'oli i l'olivera. Una altra de les novetats és l'espai de photocall que s'ha instal·lat a la fira a càrrec de Marta & Petra-Art per tots costats, i que consistirà en l'elecció per part dels visitants d'una fotografia o vídeo en què s'hi crearan imatges mitjançant la llum.

Durant tota la jornada, a la parada de l'organització es podrà obtenir oli de trulls de la zona de l'Albera, i a més es podrà gaudir de música en viu per part de tres grups que faran ambient. Es tracta de Trobasons-Terral, Tres de ronda i La Ludwig Band.

A més, pels carrers d'Espolla es farà una exposició de productes eines i maquinària relativa a la producció i manufacturació de l'oli.

A tall creatiu, els visitants podran participar en el 6è Concurs de Fotografia d'Instagram organitzat pels organitzadors, que tindrà el tema «Fir-aires, Espolla 2019».

Una caminada matinera pels dòlmens i del preromànic de l'Albera s'encarregarà de donar el tret de sortida a la jornda gran de la fira. Tot i així, l'acte d'inauguració tindrà lloc al migdia, mitja hora després de l'inici de la jornada castellera que anirà a càrrec dels Castellers de Figueres. La Fraternal és el lloc d'inici de la processó de Sant Sebastià que acompanyaran els Graells d'Espolla per celebrar l'inici de la festa.

Un dels actes més festius de la fira és, sens dubte, el Concurs de llançament de pinyol d'oliva, que tindrà lloc davant de l'església. Aquest certamen es disputa al municipi des de fa 20 edicions, essent també celebrat a altres racons de Catalunya i de l'Estat.

Serà després d'aquest concurs quan tindrà lloc el «Ball de l'Oli», el comiat de germanor de la fira. Tot i així encara no s'haurà donat el punt i final a l'edició d'enguany, ja que a mitja tarda la Sala de la Fraternal acollirà el Ball de Festa Major, que anirà a càrrec del grup Sharazan.

Més enllà dels actes que se celebrin demà, tant ahir com avui s'han programat actes previs amb tallers, espectacles i activitats culturals diverses.