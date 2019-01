Figueres es compromet a crear una comissió sobre els talls de llum del Culubret

L'Ajuntament de Figueres s'ha compromès, de paraula, a crear una comissió per tractar la problemàtica dels talls de llum del Culubret. Els veïns afectats per les habituals interrupcions en subministrament elèctric van entrar en el registre municipal aquest dijous una instància en la qual sol·licitaven als regidors la creació d'una taula de treball per resoldre aquesta situació que fa anys que arrosseguen.

El text va ser presentat per l'associació de veïns del Culubret i per la plataforma veïnal d'afectats pels talls de llum. «És una situació extrema que resta qualitat de vida a un gran nombre d'habitants de Figueres i que ja fa massa que dura», diuen en l'escrit i asseguren que fa set anys que conviuen amb els talls de llum.

En el document, els afectats també sol·liciten que es designi una taula de treball o comissió amb representació política de totes les formacions polítiques de l'Ajuntament i representants veïnals. A més, també posen sobre la taula la possible participació d'altres parts implicades en el problema com Justícia, la Generalitat i Endesa.

Els afectats també demanen als regidors que se solidaritzin amb els veïns i que es posin d'acord per «treballar plegats» i solucionar el problema. Tampoc volen que el seu «patiment» sigui utilitzat com a eina amb finalitats partidistes i electorals.

L'escrit es va entregar el mateix dia de la celebració del ple i el va llegir l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, donat que el Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Figueres no permet la intervenció de ciutadans durant el ple. En la sessió hi van assistir representants dels veïns afectats.

La constitució formal de la comissió no es va poder votar en la darrera sessió d'aquest dijous passat perquè, tal com va explicar l'alcalde Jordi Masquef, la seva creació hauria de passar en comissió informativa. Tot i això, els regidors van acordar en la junta de portaveus prèvia al ple el seu compromís amb la petició dels veïns. «Els vint-i-un regidors ens hem emplaçat a què es dugui a terme en la màxima celeritat possible», va assegurar l'alcalde. Així, la seva constitució podria votar-se en el ple ordinari de febrer.

Amb la creació d'aquesta taula, en la qual hi estarien representades totes les parts implicades, els afectats pretenen que es resolgui una situació que s'ha allargat durant set anys però que s'ha vist agreujada de manera important en els últims tres.

«Intentarem estar a l'altura de les circumstàncies i passar de menys paraules a més fets», va insistir Masquef. Els veïns van celebrar la unanimitat entre els regidors per resoldre els talls de llum que pateixen.

Els veïns diuen prou

Els afectats, residents al Culubret, estan «farts» de conviure amb les constants interrupcions en el subministrament elèctric. Aquests talls s'han atribuït en nombroses ocasions al frau elèctric i al cultiu de marihuana al barri.

Un dels darrers talls de llum es va produir aquest mateix dijous i va durar prop de deu hores, segons fonts veïnals. A més, s'han fet nombrosos dispositius al barri de control de frau elèctric però que no han aconseguit resoldre la situació.

El dissabte 12 de gener els veïns del Culubret van mostrar el seu malestar amb una manifestació per denunciar els talls de llum continuats. Els veïns van recórrer el centre fins la seu d'Endesa a Figueres, on van encendre espelmes de manera simbòlica per exigir solucions a totes les administracions i a la companyia elèctrica Endesa.

A la protesta també hi van participar polítics i regidors, entre ells l'alcalde Jordi Masquef, que va assenyalar el cultiu de marihuana com a principal culpable.