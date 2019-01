Òmnium Cultural va inaugurar divendres a la Jonquera el cicle de conferències «D'on venim? On som? Cap on anem?». El filòsof Xavier Antich va posar sobre la taula l'actualitat política que viu Catalunya en una conferència als Porxos de Can Laporta. El cicle té l'objectiu de muntar diferents punts de trobada amb els socis i simpatitzants per tal de reflexionar sobre el moment polític que viu el país en un format més distès.