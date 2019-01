L'aplicació Figueres Millora ha resolt el 94% de les incidències a la via pública

L'aplicació Figueres Millora per denunciar incidències a la via pública ha resolt el 94% de les comunicacions dels més de 1.500 usuaris. L'alcalde, Jordi Masquef, i el regidor de Serveis Urbans, Quim Felip, van presentar l'obertura de les dades estadístiques de l'App a tota la ciutadania per poder ser consultades. Aquest era l'últim pas previst des del moment de la creació d'aquesta plataforma.

L'aplicació mòbil per a la comunicació i gestió d'incidències a la via pública es va obrir a la ciutadania el gener de 2017, tot i que va ser creada l'any 2010 com a eina de treball interna pels departaments responsables de manteniment de la via pública. En aquests dos anys, s'han registrat 1.531 usuaris que han enviat un total de 6.944 incidències amb un 94% de resolució. El temps de mitjana per al tancament de les incidències és de 13 dies.