Mor una dona de 31 anys, veïna de Llançà, en un xoc frontal entre dos cotxes a l'N-260

Una dona de 31 anys, veïna de Llançà, va morir ahir dissabte al matí en un xoc frontal entre dos vehicles a l'N-260 a l'alçada de Figueres. L'accident es va produir a quarts de set del matí i com a conseqüència del xoc, la dona, única ocupant d'un dels dos vehicles, va morir. Les dues persones que circulaven en l'altre vehicle van quedar ferides menys greus.

En el moment de l'accident la víctima es dirigia a la feina. Per causes que encara s'estan investigant, els dos turismes van topar i com a conseqüència de l'impacte la conductora d'un dels dos turismes va perdre la vida. Es tracta de E.F. V., de 31 anys i veïna de Llançà, segons va informat el Servei Català de Trànsit. El xoc es va produir al punt quilomètric 34,6 de l'N-260, a Figueres.

La jove era filla d'una coneguda família del poble. El succés va generar un forta commoció als veïns de la localitat i l'alcalde Pere Vila va donar el condol a la família, molt afectada per la pèrdua.

Els altres dos ocupants van resultar ferits menys greus i els serveis d'emergència els van traslladar a l'Hospital de Figueres.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a les 6.44 hores del matí i arran de la incidència es van activar sis patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Quant a l'afectació viària, la via va estar tallada en ambdós sentits de la marxa fins les 9.10 hores, si bé es van fer desviaments.

Amb aquesta ja són set les víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest 2019. Les dues darreres es van produïr ahir mateix en carreteres gironines. Hores després del fatídic sinistre de Figueres, un motorista perdia la vida a Tossa, en caure de la moto i ser atropellat (veure pàgina 18).