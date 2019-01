Figueres recupera el debat sobre el futur model de l'Embarraca't

A tres mesos de la trentena edició de l'Embarraca't, es torna a posar sobre la taula el debat per repensar-ne el model. Per tal de copsar l'opinió dels joves al respecte, l'Ajuntament i el Consell Local de Joventut de Figueres (CLJF) han impulsat una enquesta adreçada a joves d'entre 16 i 30 anys amb l'objectiu de recollir propostes de millora i repensar el model actual de les barraques.

Així, es reprèn el procés que va quedar aturat el 2016 i que pretenia transformar el model cap a un de més participatiu, acompanyat d'un canvi del tipus d'activitats i d'ubicació. Ara, l'Ajuntament i el Consell Local de Joventut han tornat a reobrir el debat, a petició d'aquest segon, i ho han fet a través de les xarxes socials. «A uns mesos de la 30a edició de l'Embarraca't, comencem a engegar motors», diu la publicació al compte oficial del consistori, a través de la qual es fa una crida a participar en el qüestionari per recollir l'opinió sobre el festival.

Amb l'etiqueta #RepensemBarraques, el debat torna a posar sobre la taula la desvinculació amb la resta d'activitats de la festa major de Figueres i la possibilitat de tornar als orígens i traslladar-lo al centre de la ciutat. El qüestionari pregunta a l'enquestat sobre els aspectes a millorar, què agrada més i què menys i quina concepció té del festival.

La regidora de Joventut, Núria Galimany, ha explicat que ja han participat a l'enquesta unes 200 persones i que confien poder aportar els resultats a la comissió de l'Embarraca't que se celebra demà.

«Anem cap a un nou procés en el qual a més d'incloure totes les entitats que ja formen part de la comissió de l'Embarraca't, el que es vol és arribar a persones que no estiguin associades per tal d'iniciar el procés amb molta més representació», ha explicat Galimany.

Així, es vol obrir el debat a la ciutadania i no només limitar-lo a les entitats que hi participen. Tot i això, Galimany deixa la decisió en mans de les associacions i del Consell de Joventut. La regidora s'ha mantingut prudent i ha deixat en mans de les entitats l'aplicació dels possibles canvis que se'n derivin.

Fa deu anys que es va encetar el debat sobre com s'ha d'articular en els propers anys l'Embarraca't, però el consens mai ha sigut suficient com per executar els canvis. El 2009 nombroses entitats es van unir per debatre un nou model, el tipus d'activitat i on s'haurien d'ubicar les barraques, però el projecte va quedar aparcat. El 2014, amb motiu de la 25a edició de l'Embarraca't, es va tornar a reprendre el procés i es va crear una comissió destinada a debatre el model del festival. Es plantejava la possibilitat d'acostar-lo al centre de Figueres i traslladar-lo al Parc de les Aigües, però el procés va quedar aturat i les propostes en un calaix.



Pendents del pressupost

D'altra banda, el CLJF temia el passat mes de desembre que els pressupostos municipals incloguessin una rebaixa en la partida destinada a l'Embarraca't. Segons l'organisme, la celebració del festival tal com s'ha dut a terme en les darreres edicions necessita 145.000 per ser viable. Davant d'això, la regidora Galimany ha assegurat que s'està treballant en els pressupostos, i la xifra que es reservarà per al certamen continua essent una incògnita.