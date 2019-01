L'acusat de violar i retenir una cuidadora a Ventalló internarà a un psiquiàtric per un màxim de 22 anys

L'acusat de segrestar i violar la cuidadora del seu sogre en una casa a Ventalló el desembre del 2017, atrinxerar-se amb ella dins l'habitatge i disparar balins contra els Mossos d'Esquadra que la volien alliberar estarà un màxim de 22 anys en internament psiquiàtric. L'Audiència de Girona conclou que el processat pateix un trastorn amb idees delirants que va provocar que "interpretés la realitat de manera absolutament distorsionada" creient-se ficcions "existents només al seu cap". Per això, tot i que considera provat que va cometre els fets pels quals s'enfrontava a 26 anys de presó, l'absol dels delictes de detenció il·legal, agressió sexual i atemptat contra agents de l'autoritat perquè li aplica una eximent completa d'alienació mental.

"El trastorn delirant va provocar en l'acusat una afectació molt rellevant de les facultats cognitives i volitives el dia dels fets i va anul·lar la seva capacitat de comprensió", conclou la sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona que aplica al processat una eximent completa d'alienació mental.

Això implica que, tot i que el tribunal considera provat que va retenir i violar la cuidadora del seu sogre i va disparar balins contra el agents dels Mossos d'Esquadra, l'absolguin dels delictes perquè no podia "comprendre la il·licitud dels fets". L'Audiència acorda la mesura de seguretat d'internament en un centre psiquiàtric durant un termini màxim de 22 anys (la pena de presó que li haurien imposat pels fets). L'advocat de la defensa, Carles Monguilod, precisa però que el Codi Penal preveu que aquesta mesura sigui revisable i, per tant, podria sortir abans en llibertat d'acord amb l'avaluació psiquiàtrica i comptant amb el vistiplau del tribunal.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Daniel Varona, argumenta que l'informe pericial dels forenses ha estat "decisiu": "L'informe forense detalla com l'acusat és una persona amb antecedents patològics de trastorn distímic, d'anys d'evolució, i trastorn per idees delirants". Això provoca que "interpreti la realitat de manera absolutament distorsionada" creient-se ficcions "existents únicament al seu cap".

En aquest cas, afegeix el tribunal, l'acusat havia interpretat "de forma delirant" que la víctima –que tenia cura del seu sogre- era en realitat "la seva nova dona, que havia anat a la casa per substituir la seva difunta esposa". "Això explica que la retingués al domicili i volgués mantenir relacions sexuals amb ella", exposa la sentència. En base a l'informe pericial, també argumenta que el processat va atacar els Mossos d'Esquadra perquè tenia "el deliri relatiu a que el perseguien, vigilaven i menyspreaven". "S'explica la seva reacció tan desorbitadament violenta", recull la sentència.

"La interpretació errònia de la realitat, fruit del trastorn d'idees delirants, havia arribat a un punt de tal intensitat en l'acusat que era totalment inevitable controlar-lo i, per això, li anul·lava la seva facultat de comprendre la realitat i actuar", conclou el tribunal.



Atrinxerat a casa

Al final del judici, que es va fer a porta tancada, la fiscalia i l'advocat de la Generalitat van modificar l'escrit d'acusació i, tal com sostenia Monguilod, també van apreciar l'eximent per alienació mental. L'acusació particular, però, mantenia la petició de 26 anys de presó.

Segons declara provat la sentència, l'acusat, que era vidu i vivia a Ventalló, va contractar una assistenta perquè tingués cura del seu sogre. El 6 de desembre a la tarda, la va anar a recollir a Figueres, conjuntament amb una amiga que els havia fet d'enllaç, i va dur les dues dones fins a l'habitatge, situat al Pla de Can Jordi del municipi empordanès.

Allà, l'acusat va ensenyar-los la casa i va explicar a la cuidadora com havia de tenir cura de l'ancià. Li va prohibir, això sí, obrir la porta d'una de les habitacions, perquè a dins hi guardava tres armes. En concret, una pistola i dues escopetes de balins amb mira telescòpica.

Després, el processat va tornar a dur l'amiga a Figueres i va tornar-se'n cap a Ventalló. Va arribar a la casa pels voltants de quarts de nou del vespre. Allà, l'home va amenaçar l'assistenta amb una pistola i li va dir que, en comptes de tenir cura del sogre, en realitat l'havia de cuidar a ell "com si fos la seva dona".

Després, l'home va trencar el mòbil de la víctima, va desconnectar els telèfons de la casa i va tancar totes les portes amb clau perquè no pogués sortir. Segons la sentència, aquell vespre va obligar la dona a fer-li un massatge i a dutxar-se amb ell i, durant la nit, la va obligar a dormir amb ell i li va fer tocaments.

L'endemà, cap a les set del matí, el processat va violar la cuidadora en dues ocasions. Una hora més tard, quan el xicot de l'assistenta, estranyat perquè no sabia res d'ella, va anar fins a l'habitatge i va trucar a la porta, el processat va sortir a la terrassa mig nu i el va escridassar dient-li que marxés.



La pistola al coll

Poc després, els Mossos d'Esquadra van arribar a la casa de Ventalló i va ser aleshores quan l'acusat s'hi va atrinxerar. Va sortir a la terrassa, va començar a disparar contra els agents i en va ferir un a l'avantbraç esquerre. A més, quan els Mossos li van demanar si la cuidadora es trobava bé, la va fer sortir al balcó amb ell posant-li la pistola al coll.

Mentre l'habitatge estava rodejat de Mossos, el processat va fer que la víctima preparés un cafè al seu sogre. Al final, el processat va acabar entregant-se. La mateixa sentència, que no és ferma i es pot recórrer, acorda que l'acusat surti immediatament de la presó i interni en un centre on rebrà tractament psiquiàtric.

En matèria de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la víctima amb 25.000 euros i al mosso que va resultar ferit amb 1.890.