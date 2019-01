El TSJC accepta que no s'enderroqui el Sun Village de Palau pagant 404.000 euros

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha respost a una demanda de l'Ajuntament Palau-saverdera per evitar l'enderroc del Sun Village pendent des del 2006 acceptant que es pagui a la part demandant 404.000 euros però que no es tiri a terra l'edifici. L'Ajuntament havia presentat una demanda al·legant que no es podia executar la sentència.

La sentència és de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), dins el tràmit de l'incident d'impossibilitat legal d'execució de la sentència d'enderroc del complex Sun Village, i donant conformitat al conveni subscrit amb la part recurrent, que contempla la indemnització a favor de la part demandant.

La interlocutòria explica que s'accepta aquest plantejament que resol la situació de l'edifici Sun Village, segons a la llicència concedida per l'Ajuntament i sotmesa a la conformitat de la Sala, acceptant al mateix temps, el conveni d'indemnització signat amb la part demandant el desembre de 2015.

Des de l'equip de govern han manifestat que «estem molt satisfets que s'hagi produït la decisió de la Sala del TSJC que acaba amb molt temps d'incertesa i permet treballar els serrells derivats d'aquest plet per aconseguir tancar definitivament aquest tema». En aquest sentit han emès un comunicat en el qual han volgut deixar clar que «ho diem tant en nom dels qui vam formar part de l'Equip de Govern el juny del 2015, com en nom dels qui hi som ara, satisfets pel resultat dels esforços que han donat el seu fruit».

D'altra banda, han informat que el secretari-interventor està estudiant com fer front a aquesta indemnització.

En els darrers anys s'ha estat treballant per sanejar les arques municipals i «es podrà assumir aquest compromís i els que se'n derivin de la gestió», han assenyalat.



Un litigi de quinze anys

El Sun Village és un complex d'una quarantena d'habitatges en uns terrenys del municipi que tenien la qualificació d'equipaments i que es va començar a construir el 2001. Un veí va portar l'obra al contenciós, al·legant que a la parcel·la s'hi estaven aixecant habitatges i que aquests superaven l'alçada permesa.

El cas va arribar fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el 2006 va dictar la primera sentència que anul·lava la llicència d'obres i obligava el consistori a enderrocar el complex. Des d'aleshores, el tribunal ha desestimat tots els recursos que va presentar el consistori. Per la seva banda, els veïns afectats van arribar a reclamar fins a 12 milions d'euros pels danys que els ocasionava.

A banda d'aquesta demanda inicial, un grup de veïns va impugnar el POUM en una causa que va arribar al Tribunal Suprem que l'any passat va resoldre. No es va acceptar anul·lar el POUM però sí que sentenciava que que no es podia legalitzar el Sun Village i que s'havia de retornar els terrenys a la qualificació de 2006.

La sentència del TSJC considera a la sentència que com que no es va anul·lar la llicència de legalització dels edificis no s'hauran d'enderrocar.

"La llicència de legalització dels edificis és anterior a la sentència que declara la nul·litat de POUM en el terreny d'ubicació dels edificis, pel que la nul·litat no comporta l'anul·lació de la llicència urbanització de legalització", conclou.