La Fundació Dalí posa en mans dels serveis jurídics l'ús d'una màscara inspirada en el pintor a la sèrie «La Casa de Papel»

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha posat en mans dels seus serveis jurídics la utilització d'una màscara inspirada en el geni a la sèrie 'La Casa de Papel', produïda per Atresmedia i que després va adquirir Netflix. Segons ha avançat el diari El País i ha confirmat la fundació a l'ACN, estan treballant per "regularitzar els usos del dret d'imatge" del pintor empordanès. Una regularització que a la pràctica passa per demanar una autorització per utilitzar la seva imatge. Les negociacions s'estan fent a dues bandes tant amb Atresmedia (que va produir la sèrie en col·laboració amb Vancouver Media) com amb Netflix i la voluntat és, segons la fundació, arribar a un acord. La màscara que s'ha popularitzat a internet és la que utilitzen el grup d'atracadors de la sèrie per amagar les seves identitats. Segons rotatiu, els responsables de la sèrie defensen que no han de demanar permís perquè "és una caricatura".

El geni Salvador Dalí va crear l'any 1983 la fundació que porta el seu nom i el de la seva musa Gala amb l'objectiu de "fomentar, protegir i defensar el llegat de l'artista". La institució també té assignada la gestió "en exclusiva" per part de l'estat espanyol dels drets immaterials derivats de l'obra i del propi Dalí.

Segons fonts de la fundació, quan es té coneixement que "aquests drets s'han vulnerat", s'intenta "reconduir la situació exigint que es regularitzin els usos no autoritzats". I això és precisament el que està fent amb Atresmedia, productora de la sèrie 'La Casa de Papel' i Netflix, que va adquirir la producció i la va distribuir per tot el món.

El grup d'atracadors de la sèrie utilitzen una màscara inspirada en el geni amb els particulars bigotis que caracteritzaven Dalí. Segons El País, els responsables de la producció creuen que no havien de demanar permisos perquè la màscara és una "caricatura" del pintor però la fundació no ho veu així i ho ha posat en mans dels seus serveis jurídics.

La voluntat és arribar a un acord i que es "regularitzi" la situació, que a la pràctica suposa obtenir una autorització per utilitzar la seva imatge i que no es tracta només d'un tema econòmic.