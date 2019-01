Els investigats de Portbou per insultar jutges de La Manada no declaren

Els dos veïns de Portbou investigats per un delicte d'injúries per penjar cartells acusant els jutges de La Manada de còmplices de violació s'han negat a declarar davant del Jutjat d'Instrucció número 4 de Figueres, on estaven citats aquest dimarts. Una vintena de persones es van concentrar davant dels jutjats per donar-los suport.

Una de les investigades, Anna Costa, assegura que l'únic que van fer va ser difondre uns cartells que ja s'havien mostrat a les televisions i que tot plegat s'emmarca en el «dret a la llibertat d'expressió».

Els fets van passar a principis de juliol. Un particular va alertar la policia que dues persones estaven penjant cartells amb imatges dels magistrats del tribunal de l'Audiència de Navarra que va dictar la controvertida sentència que condemnava els cinc acusats per abús sexual.

Els Mossos van enviar el cas als jutjats i aquest dimarts el Jutjat d'Instrucció número 4 de Figueres els ha citat a declarar per un delicte d'injúries. El cas que ha arribat als jutjats aquest dimarts es remunta al mes de juliol, just després de la controvertida sentència que condemnava els cinc acusats de La Manada per abús sexual.

Inicialment, els Mossos els van denunciar per un suposat delicte d'odi i discriminació però finalment el jutjat els investiga per un delicte d'injúries.