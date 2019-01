L´incendi d´un camió talla l´AP-7 a Bàscara

Un camió es va incendiar a l'AP-7 a l'alçada de Bàscara quan circulava en direcció a la frontera francesa. Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'accident va tenir lloc a les onze de la nit de dilluns a dimarts i no es va haver de lamentar cap dany personal, ja que el conductor va poder sortir abans que les flames calcinessin totalment el vehicle. El camió transportava ferro i les tasques d'extinció van ser lentes. L'accident va tenir lloc al punt quilòmetric 37,5 de l'AP7.El foc va obligar a tallar l'autopista AP-7 en sentit nord (els vehicles es desviaven per la sortida 5) fins a la 1 de la matinada. A partir d'aquella hora s'ha reobert un carril. No ha estat fins poc després de les set del matí quan s'ha reobert totalment la circulació als tres carrils de l'autopista, ja que abans s'han hagut de completar les tasques de neteja i retirada de la càrrega que transportava tapes de clavegueram amb el marc tot de ferro colat.En el sinistre hi han intervingut 4 dotacions de bombers, 2 de Mossos d'Esquadra, 2 grues pesades i 1 dotació de vialitat d'autopistes.studio et usu elaboraverunt, cuius te pa 100 principem copiae atque. debemAc si, ut cogitata praeclare eloqui possent.