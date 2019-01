El 40% dels restaurants de gamma alta de Barcelona ofereixen vins de la DO Empordà a les seves cartes

Els vins de la DO Empordà han millorat en els darrers anys la seva presència a les cartes dels restaurants barcelonins. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi qualitatiu i quantitatiu encarregat pel Consell Regulador de la denominació empordanesa per conèixer el posicionament i nivell de penetració dels seus vins al sector de la restauració als establiments de la capital catalana.

La dada més rellevant de l'informe és que un 40% dels restaurants de gamma alta inclouen vins de la DO Empordà a les seves cartes. La presència dels vins empordanesos és menor als restaurants de gamma mitja -un 27%- i de gamma baixa -un 16%-. En conjunt, els vins empordanesos són presents al 20% de les cartes dels restaurants barcelonins.

La denominació empordanesa és la desena en nombre de vins a les cartes dels restaurants barcelonins i la sisena de les DO catalanes. El nombre de vins empordanesos per carta és molt similar a la d'altres denominacions catalanes, amb un percentatge del 3% sobre el total dels vins que ofereixen els restaurants barcelonins.

Pel que fa al preu, els vins de la DO Empordà tenen un posicionament molt competitiu, segons el consell regulador. Per exemple, el preu mig del vi negre de l'Empordà és de 20€, inferior a Priorat (25€), igual que Ribera, i superior a Montsant (18€).

Per elaborar l'estudi s'han analitzat les cartes de 1.139 restaurants de la ciutat de Barcelona i s'han realitzat també enquestes qualitatives a una trentena de professionals dels àmbits de la restauració, la distribució i la comunicació.

Aquest informe, elaborat per la consultora Visirius, ha estat presentat avui durant una reunió informativa celebrada al celler Empordàlia, de Vilajuïga, a la què han assistit representants dels cellers empordanesos i professionals vinculats amb el sector. Amb el títol 'Barcelona i la consolidació de la marca Empordà a Catalunya', la trobada ha finalitzat amb la taula rodona 'El repte de Barcelona', moderada per l'actor i viticultor Carles Xuriguera, i amb la participació d'Eugeni Llos, director de màrqueting del Grup de Bodegas Castillo Perelada; Quim Vila, director de Vilavinateca; i Josep Serra, del celler La Vinyeta i director de la Comissió de Promoció del Consell Regulador de la DO Empordà.



Pla estratègic per millorar la presència a la restauració

L'estudi sobre la presència dels vins empordanesos a la restauració i la jornada celebrada avui formen part de les accions que porta a terme el Consell Regulador de la DO Empordà per millorar el seu posicionament en aquest àmbit, sobretot a la capital catalana.