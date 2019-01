Absolen dos acusats d'un delicte d'apropiació i estafa a Figueres

L'Audiència de Girona ha absolt dos acusats d'un delicte continuat d'apropiació indeguda i un altre d'estafa a Figueres. Els processats s'enfrontaven a penes de fins a 6 anys de presó, una multa de 360 euros i una indemnització de més de 155.000 euros a l'empresa que va interposar una querella en contra seu, acusant-los d'haver-se apropiat dels diners d'unes primes no ingressades.

El jutge ha considerat que aquest desviament «no ha quedat prou acreditat» per les acusacions, les quals no han pogut demostrar que els acusats hagin derivat els diners «cap al seu patrimoni personal o els d'un tercer». Tot i que durant el judici els processats van admetre que devien diners a l'empresa, també van justificar aquests impagaments com a resultat de la tardança «d'alguns dels clients en pagar les primes contractades», una explicació que el jutjat ha trobat «absolutament lògica» i que no ha estat «desmentida per cap prova contrària».

L'Audiència tampoc considera que els encausats siguin responsables d'un delicte d'estafa -tal com també assegurava l'acusació particular- ja que no s'ha acreditat cap «disposició patrimonial il·lícita o derivada de l'engany». Tampoc hi havia cap intenció «defraudatòria inicial» per part de les dues persones processades.

Per tot això, el jutge ha donat la raó a la defensa -un dels dos acusats estava representat per l'advocat Josep Maria Pino- i els ha absolt dels dos delictes. A més, lescostes del procediment han quedat declarades d'ofici.