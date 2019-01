L'Ajuntament de Castelló d'Empúries posarà en marxa la figura del defensor del Ciutadà properament. L'Ajuntament va aprovar al darrer ple extraordinari el Reglament Orgànic Municipal (ROM) que la contempla, entre altres qüestions per millorar el funcionament.

L'alcalde, Salvi Güell, va explicar que s'ha estat treballant en el document en els darrers dos anys. Defineix el funcionament de l'Ajuntament i els seus òrgans , regula l'estatut dels membres de la corporació i els principis de Bon Govern que han de regir les seves actuacions i el dret de participació dels veïns i entitats del municipi, entre altres temes.

Per a Güell, «és un avenç respecte el que hi havia fins ara».

Un dels canvis serà que per primer cop hi haurà la figura del defensor del Ciutadà, que sí tenen altres poblacions com l'Escala.



La veu dels ciutadans

El defensor del Ciutadà intermedia entre els ciutadans i el mateix ajuntament si considera que alguna de les queixes, suggerències o demandes no s'ha atès correctament.

El Reglament Orgànic Municipal també suposarà la convocatòria de Juntes de Portaveus, un fet que van celebrar els regidors de l'oposició.

El ROM estarà a exposició pública durant un període de trenta dies durant els quals es poden presentar al·legacions i es tornarà a portar al ple per ser aprovat definitivament. A partir d'aquell moment es posarà en funcionament.