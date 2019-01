La CUP vol canviar el ROM de Figueres perquè veïns puguin intervenir en el ple

La CUP de Figueres vol canviar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal que els ciutadans de la ciutat puguin intervenir en els plens de l'Ajuntament. En l'actualitat, el públic que assisteix a la sessió no pot intervenir durant el torn de precs i preguntes i el grup, a l'oposició, va instar el govern municipal a canviar el reglament per permetre una major participació ciutadana.

El portaveu de la CUP, Toni Garcia, va demanar-ho en el darrer ple després que representants veïnals del Culubret assistissin en el ple. «Evitaríem situacions anòmales com ara que vingui una associació de veïns i que no puguin parlar», va evidenciar Garcia. I és que els veïns duien un escrit adreçant-se als regidors del plenari en què demanaven solucions pels talls de llum que va haver de llegir l'alcalde Jordi Masquef precisament perquè el ROM no els permetia intervenir-hi.

Per la seva banda, l'alcalde Jordi Masquef es va mostrar pratidari de repensar el Reglament i es va comprometre a fer una primera reunió per tractar-ho.

Per Garcia, aquesta seria també una manera d'evitar que els partits mediatitzessin les reivindicacions veïnals, a més d'«incentivar la participació dels ciutadans». El portaveu de la CUP va demanar que abans de les eleccions es poguessin començar a posar les bases per impulsar la modificació del text, el qual regula el règim organitzatiu de l'Ajuntament i la participació ciutadana.