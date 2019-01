Empuriabrava participa al saló nàutic Boot Düsseldorf

L'àrea de Promoció Turística de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries promociona Empuriabrava i el seu entorn com una de les millors marines de la Costa Brava. Ho fa al Boot de Düsseldorf, una de les fires nàutiques més prestigioses de l'escenari internacional.

El Boot de Düsseldorf celebra enguany es seu 50è aniversari i espera arribar com a mínim a les 250.000 visites que va rebre l'any passat de 102 diferents països. El saló ha esdevingut la Fira Nàutica Internacional més important del món. Aquesta és la tercera edició que Empuriabrava hi participa conjuntament amb l'Associació de Ports Esportius de Catalunya. La Boot ofereix la possibilitat d'oferir als apassionats del mar un espai únic a la Marina residencial amb la natura, cultura i gastronomia com a oferta complementària.