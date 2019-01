L´alcalde de Figueres posa condicions al traspàs de titularitat de l´antiga N-II

Figueres espera el traspàs de titularitat de l'avinguda Salvador Dalí –l'antiga N-II en la trama urbana– des que es va inaugurar la rotonda de la plaça del Sol l'agost del 2017. Ara, però, l'alcalde Jordi Masquef es mostra contrari a aquesta recepció «fins que l'Estat no compleixi els compromisos pendents amb l'antiga N-II». Masquef es refereix a la construcció d'una segona rotonda a tocar del carrer Tramuntana i en el tram més elevat de l'avinguda Salvador Dalí.

El Ministeri de Foment fa deu anys que té pendent aquest segon giratori. El projecte es va redactar el 2010 però el 2014 es va acabar descartant. Foment va comunicar a l'aleshores alcaldessa, Marta Felip, que només executaria la infraestructura de la plaça del Sol i que, un cop enllestida es podria canviar la titularitat de la via.

Ara, però, l'alcalde Jordi Masquef vol que Foment compleixi amb la literalitat de l'acord, malgrat que això suposi un possible enrocament dels tràmits perquè la ciutat assumeixi la via com a pròpia.

«Recepcionar l'N-IIa comporta unes càrregues molt importants per a l'Ajuntament de Figueres i entenc que l'altra part no ha acabat de complir amb la literalitat de l'acord en el qual es va arribar», diu el batlle.

L'antiga carretera nacional, actualment convertida en l'avinguda Salvador Dalí, és l'eix més llarg de la ciutat i un dels principals. Des que va finalitzar la intervenció a la plaça del Sol, la iniciativa està en mans de l'Ajuntament de Figueres. L'Estat es va comprometre a cedir la titularitat de la travessia en trama urbana de l'N-IIa a l'Ajuntament. L'aleshores subdelegat de l'Estat a la província, Juan Manuel Sánchez-Bustamante (PP), assegurava que el compromís de Foment es mantenia inamovible i que instava l'Ajuntament que fes el primer pas: que el ple n'aprovés la sol·licitud.

En els darrers mesos, l'exalcaldessa Marta Felip havia dit en nombroses ocasions que els tècnics de l'Ajuntament i els de l'Estat estaven treballant per procedir a aquest traspàs.

Delimitació dels serveis

S'estava treballant per delimitar els serveis soterrats per tal que quedi clara la responsabilitat de cadascuna de les parts. La previsió era que una vegada aquests treballs s'haguessin enllestit, el govern municipal portaria la sol·licitud de traspàs al ple i el compromís de l'Estat era que acceptaria la decisió del plenari.

Tot i això, Masquef recorda que el govern espanyol no ha complert tots els acords a què havia arribat amb l'Ajuntament de Figueres. «Hem de recepcionar-la havent complert només una part de les promeses?», es pregunta l'actual batlle. «La rotonda de la plaça del Sol s'agraeix perquè ha millorat molt el trànsit però falta una altra rotonda», insisteix Masquef. La voluntat per assumir-ne la gestió per part de l'Ajuntament de Figueres era la de resodlre els punts negres en la circulació.