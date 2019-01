RV Hotels té previst obrir 31 noves habitacions a l'Hotel Nieves Mar de l'Escala el juny

El grup Rosa dels Vents té previst acabar la primera fase d'ampliació i reforma de l'Hotel Nieves Mar el mes de juny amb l'obertura de 31 noves habitacions. La inversió és de 3,5 milions d'euros. L'hotel va reobrir l'any passat després d'unes primeres millores.

Des de fa setmanes, tal com va avançar Diari de Girona, les màquines treballen en l'enderroc d'una part de les antigues instal·lacions a la zona de la cuina a tocar el carrer del Gregal.

Es tracta de la primera fase d'ampliació i reforma de l'establiment situat al passeig del mar que va obrir les portes el 1976. Després de tres dècades va tancar i va reobrir les portes l'any passat després que l'adquirís RV Hotels.

Una vegada acabats els treballs l'hotel disposarà de 106 habitacions de les 236 amb categoria de quatre estrelles de les quals s'espera disposar el projecte d'ampliació i reforma.

La següent fase, segos ha informat RV Hotels, consistirà en la creació d'un aparcament soterrat amb capacitat per a 150 vehicles i la creació de la resta d'habitacions.

El grup gestiona nou hotels i 350 apartaments situats tots a Catalunya, excepte un a Menorca.



L'Hotel Voramar, també en obres

Aquest no és l'únic hotel de l'Escala que està sotmès a reformes. A tocar, a primera línia de mar, al passeig Lluís Albert està en obres l'antic Hotel Voramar. En aquest cas l'establiment està tancat des de fa uns anys i els actuals propietaris tenen previst reobrir-lo per la temporada turística vinent. S'està portant a terme una part del projecte que se centra en l'edifici per més endavant abordar la possibilitat de reobrir l'emblemàtica piscina d'aigua salada.