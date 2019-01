La bandera espanyola torna a coronar l'Ajuntament de Castelló per imposició judicial

Durant les darrere setmanes, els visitants del claustre de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries han tornat a veure la bandera espa­nyola onejant a la balconada principal. L'any 2016, el govern encapçalat per ERC i CiU l'havia retirada i l'havia substituït per l'estelada, posant-la al costat de la bandera catalana, la municipal i l'europea.

L'Ajuntament ha explicat que la bandera espanyola s'ha tornat a posar per ordre judicial, i ho ha remarcat amb un cartell de grans dimensions en què s'especifica que «la bandera espanyola oneja per imperatiu legal. La respectem però no és la nostra». L'estelada, juntament amb un llaç groc, s'ha recol·locat al balcó de l'alcalde.