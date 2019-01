La cadena Burger King obrirà un nou local a l'avinguda Salvador Dalí de Figueres

La cadena de menjar ràpid Burger King obrirà el seu segon establiment a Figueres. S'ubica a l'inici de l'avinguda Salvador Dalí i la companyia, amb una inversió estimada de 764.097 euros, preveu obrir-lo al públic el proper mes de febrer. El local ocuparà el solar del concessionari de BMW, ja enderrocat.

La instal·lació d'aquest nou establiment de la cadena nord-americana al centre de Figueres podria donar un nou impuls al sector comercial del Rally Sud. Els treballs fa escassos mesos que han començat però l'estructura ja està molt avançada i en les properes setmanes ja podria obrir.

L'Ajuntament va concedir el passat mes de novembre la llicència d'obra per la construcció del negoci, que inclou l'edifici principal, una terrassa, un carril d'autoservei i aparcament per a vehicles. El local, amb una superfície de 462,63 metres quadrats tindrà un aforament de 238 persones en total (152 a l'interior i 86 a la terrassa).

El projecte de les obres preveu un cost d'uns 765.000 euros, dels quals 512.258 s'inverteixen en l'edificació de l'establiment. L'habilitació de l'aparcament amb senyalització, drenatges i jardineria té un cost de 195.000 euros i la terrassa equipada, pressupostada en 56.000.

Aquest serà el segon establiment que la cadena instal·la a Figueres. Fins ara, l'únic Burger King s'ubicava a la zona comercial de Vilatenim, a peu de la C-260.



Ubicació estratègica

Els treballs avancen a bon ritme i el concepte de «menjar ràpid» que caracteritza Burger King també ha impregnat el ritme de les obres. La instal·lació de l'estructura prefabricada s'ha completat amb rapidesa des que van començar les obres fa un mes escàs i queda pendent moblar l'interior, la col·locació de rètols i l'adequació de l'exterior.

D'altra banda, el nou local se situa en un punt estratègic. A l'inici de l'antiga N-II, actualment avinguda Salvador Dalí, es troba a la confluència amb la ronda Barcelona.

De fet, en aquest punt hi conflueixen tant els vehicles que es dirigeixen sentit Girona o Barcelona com aquells que es devien del cinturó de ronda per accedir al centre de la ciutat. A més, l'avinguda Salvador Dalí és el vial més llarg de la ciutat i el principal eix que la travessa en diagonal. A la zona també hi ha diversos hipermercats, gasolineres i tallers mecànics.