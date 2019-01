Localitzen més de 800 plantes de marihuana en un pis al Culubret a Figueres

Els Mossos d'Esquadra han localitzat 849 plantes de marihuana en un pis del carrer Ramon Reig al barri del Culubret a Figueres així com material per cultivar-la. La policia no ha localitzat el responsable. El dispositiu, que s'ha fet aquest divendres sota les ordres del jutjat d'instrucció número 2 de la ciutat, tenia com a objectiu detectar cultius, compra i venda de marihuana així com defraudació de fluid elèctric.

Quan els agents han entrat pels volts de dos quarts de deu del matí, han descobert que hi havia les plantes repartides en tres habitacions juntament amb 32 làmpades, 34 transformadors, dos caixes de llum i un ventilador. Els tècnics de la companyia Endesa han constata que al mateix edifici hi havia sis connexions fraudulentes a la xarxa general de subministrament elèctric.



Durant l'operatiu, els Mossos d'Esquadra han localitzat un veí de Figueres que tenia un ordre de detenció pendent per un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat i per conduir sense haver-se tret el permís. També està investigat com a presumpte autor de dos robatoris amb violència que hi van haver el 23 novembre i el 9 de desembre a la localitat de Figueres. El detingut, que té antecedents, passarà properament a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la ciutat.