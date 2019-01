Neix Guanyem Figueres, l'alternativa "real d'esquerres"

Les eleccions municipals a Figueres incorporen una nova candidatura unitària que es presenta com l'alternativa "real" de govern: Canviem Figueres. El projecte s'ha presentat aquest matí a la capital alt-empordanesa i està integrada per la CUP, Compromís d'Esquerres per Figueres (CExF), la Forja, Som Alternativa i MES.

El nou espai electoral es defineix com l' "autèntica esquerra" amb l'objectiu de trencar amb les "polítiques convergents" de Santi Vila, Marta Felip i Jordi Masquef. Es presenta amb una voluntat "rupturista i transformadora" per liderar un canvi en clau social a la ciutat.

Les persones que integraran la candidatura es decidiran a través d'un procés assembleari i de llistes obertes. Des d'avui es pot consultar el manifest a través de la seva pàgina web guanyemfigueres.cat, des d'on es podra signar l'adhesió al projecte. El proper 8 de febrer es constituirà formalment amb una assembla pública a l'auditori dels Caputxins.

En representació dels convocants, hi ha intervingut Toni Garcia (CUP), Òscar Vergés (CExF), Lluïsa Calvo (MES), Isabel Mateos (Som Alternativa) i Maria Basora (La Forja).