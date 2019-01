He repetit en diverses ocasions, i avant match perquè no es digui que vaig encertar el sexe del nadó una vegada infantat, que Figueres feia un mal negoci subscrivint l'acord amb el ministeri de Foment pel qual, a canvi que se li fes la rotonda de la plaça del Sol aquella acceptava el traspàs de titularitat de la variant de la N-II, rebatejada pel socialisme local com avinguda Salvador Dalí potser com a compensació de la mala memòria històrica que les seves actuacions envers el personatge ens han deixat.

Ho deia perquè tenia seriosos dubtes de la necessitat d'una rotonda en aquest punt, que provocava la pèrdua d'una plaça, d'aparcaments, la inoperativitat de l'edifici que ha quedat com a monument a l'absurditat al mig de la rotonda (primer vaig criticar, perquè no es fes la rotonda, la possibilitat del seu enderrocament com a pèrdua de patrimoni immobiliari) i els problemes de trànsit, però sobretot perquè em preguntava quants diners hauria de destinar l'Ajuntament al manteniment de la variant. Hauria estat més beneficiós acordar la transferència de titularitat però sense rotonda i haver destinat el pressupost a condicionar-la en tota la seva longitud abans de la recepció. Però no, les «perilloses amistats» de l'exalcalde Vila i l'exministra Pastor donaren aquests resultats. Ara, segons ens explica la companya Anna Font en la seva crònica, el nou Major figuerenc no vol acceptar el traspàs perquè «recepcionar l'N-IIa comporta unes càrregues molt importants per a l'Ajuntament de Figueres...». Mai és tard si la sort és bona, diu el refrany, però el que m'ha estranyat és la seva daliniana persistència, en aquest cas, en l'error: Diu que no acceptarà el traspàs fins que estigui feta una altra rotonda urbana a la qual, segons la seva versió, es va comprometre l'Estat. És a dir, si ens fan l'altra rotonda, més innecessària encara que l'acabada, els seus manteniments i el de la variant des de l'entrada sud a la sortida nord o a l'inrevés ja no «comportaran càrregues molt importants per l'Ajuntament de Figueres»? Posats a demanar, per què no es corregeix el criteri i es demana el condicionament de l'avinguda que és el que s'havia d'haver fet des de bon principi? Té assessors adequats el Major figuerenc o no se'ls escolta?