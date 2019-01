El Consell de l'Alt Empordà reclamarà un pla d'inversions per als pobles

El Consell d'Alcaldes de l'Alt Empordà té previst reclamar a la Generalitat que programi un pla d'inversions similar a l'antic Pla d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). La idea és que serveixi per promoure obres de millora de serveis, equipaments o infraestructures dels municipis. L'Alt Empordà té una cinquantena de poblacions amb menys de mil habitants que tenen problemes per finançar els projectes.

El Consell d'Alcaldes reunit aquesta setmana sota la presidència de Montse Mindan, alcaldessa de Roses i presidenta del Consell Comarcal , va donar el vistiplau i per unanimitat que el ple del Consell Comarcal -que se celebrarà dimarts vinent- sol·liciti al Govern de la Generalitat que programi el pla plurianual. Al ple es presentarà una moció.

En el document s'especificarà que «des de fa anys, els ens locals a Catalunya, arran de la crisi econòmica i el mal finançament local i autonòmic, han vist reduïda substancialment la capacitat per iniciar inversions en favor de la societat i el territori». A més , es constata que «en un Estat on les transferències corrents del finançament local provenen en la seva majoria en funció del número d'habitants empadronats, els municipis més petits demogràficament els és impossible realitzar inversions o obres importants pel manteniment de serveis i infraestructures destinades al bé comú».

Aquestes poblacions solen tenir diversos nuclis de població, «diversos sistemes d'abastament d'aigua, de clavegueram o d'enllumenat públic, quilòmetres de camins rurals a mantenir,... el que comporta una despesa econòmica important», conclouen.

A l'Alt Empordà, dels 68 municipis, 50 tenen menys de 1.000 habitants, 11 estan entre 1.000 i 5.000 habitants, 6 estan entre 5.000 i 20.000 i únicament Figueres supera els 20.000 habitants (46.381 el 2018).

«La prestació de serveis i la millora d'infraestructures i equipaments són elements clau per garantir la fixació de població al territori i la millora de la qualitat de vida, sobretot en entorns rurals», diuen per això que «és bàsic que els ajuntaments i els consells comarcals puguin dur a terme actuacions de millora i noves inversions, pel què cal un finançament especial, i on les administracions supralocals han de contribuir-hi per aconseguir una major equitat territorial i cohesió social arreu del país».

Un cop, dimarts vinent, s'hagi aprovat formalment l'acord, el Consell Comarcal ho enviarà al departament de Presidència i al departament de vicepresidència i Economia de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a tots els municipis de l'Alt Empordà i a la resta de consells comarcals del país.