La Jonquera comença les obres per tenir a punt els terrenys per a la comissaria dels Mossos d'Esquadra

L'Ajuntament de la Jonquera ha començat els treballs per urbanitzar la zona de La Campa on hi ha els terrenys que s'han de cedir a la Generalitat per a la construcció de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. El projecte hauria d'estar enllestit en quatre mesos i és un pas definitiu perquè Interior comenci la construcció de la comissaria transfronterera, avui en mòduls prefabricats.

Les obres transformaran l'accés al carrer Carles Bosch de la Trinxeria. El faran més ampli, construiran un vial que substituirà l'actual per un espai enjardinat per al pas dels vianants i plantaran nous plataners per tal de crear una entrada agradable a la vila.

Però el més important del projecte és que als terrrenys hi haurà l'oficina policial. Per això el projecte ja contempla els accessos per a la nova comissaria dels Mossos d'Esquadra. Es farà una connexió de vianants entre aquest carrer i el 6 d'Octubre.

A la zona hi ha també els Bombers. El projecte contempla una millora general del carrer que porta al parc. Des de fa anys els bombers estan en aquesta ubicació que es considera idònia per a la nova comissaria.

Està situada just a l'entrada sud de la població venint des de Figueres i just abans d'accedir al centre històric. Té accés a les principals carrereteres.

La Generalitat va optar fa uns anys per crear uns equipaments temporals just abans d'accedir al centre històric pel carrer Major per als mossos. Però és un equipament precari que han criticat en més d'una ocasió els sindicats.

Per la situació geogràfica de la Jonquera i per l'activitat que s'hi genera es considera important poder disposar d'una oficina en condicions dels Mossos. A la població hi ha presents tots els altres cossos policials.

L'any passat es va signar el conveni amb la conselleria d'Interior per a la construcció de la comissaria definitiva, que incloïa la cessió del terreny. Una vegada el govern demani llicència tindran dos anys per executar les obres.

L'alcaldessa, Sònia Martínez, es va reunir fa dos mesos amb el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch,per informar-lo de les problemàtiques que pateixen. Va aprofitar també per demanar celeritat en els tràmits per a construir l'oficina dels Mossos d'Esquadra.

La població ha viscut en els darrers dos anys les problemàtiques derivades de la presència de lladres multireincidents que han generat inseguretat entre els ciutadans que van optar per constituir una plataforma ciutadana. A banda d'això hi ha nombrosos comissos de droga, prostitució, i la problemàtica de la venda de productes falsificats en alguns negocis. Per tot plegat disposar d'una oficina en condicions de la policia catalana es considera una de les prioritats.

A la comarca hi ha comissaries dels Mossos d'Esquadra a Figueres, a Roses i a l'Escala.