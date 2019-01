L´Ajuntament de Bàscara alerta als veïns d´una onada de robatoris

L'ajuntament de Bàscara ha posat en alerta els veïns per una onada de robatoris la darrera setmana.

Demanen als veïns que prenguin mesures i si veuen algun vehicle sospitós apuntin les dades de la matrícula perquè des del consistori es donarà avís als Mossos d'Esquadra.

L'Ajuntament té constància que almenys s'ha entrat a robar en quatre habitatges. Els lladres creuen que podrien vigilar o estar informats per alguna persona dels moviments dels veïns perquè entren de dia i just les hores en què no hi ha ningú a l'habitatge.

Demanen a tothom que estiguin atents, que tanquin bé portes i finestres i si veuen alguna persona sospitosa o algun vehicle es posin en contacte amb l'AJuntament per facilitar-los les dades.

«No us en fieu de ningú, i el fet que no trobin ningú a les cases fa sospitar que algú podria avisar als lladres d'on i quan».