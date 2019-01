L'alcalde de Figueres vol fer front comú amb Girona contra els talls de llum

El barri del Culubret de Figueres fa temps que conviu amb la problemàtica dels talls de llum. Es tracta, també, d'un problema compartit amb el barri de la Font de la Pólvora de Girona, on els veïns també pateixen interrupcions en el subministrament elèctric. Ara, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, vol fer un front comú amb la capital de la demarcació per tal de resoldre la situació.

«Ens hem posat en contacte amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que també pateix un problema similar, perquè d'una vegada per totes ens escoltin», ha assegurat Masquef en una entrevista a la televisió local Empordà TV.

El batlle de la capital alt-empordanesa considera que les dues ciutats podran fer més «força» si s'actua de forma conjunta davant els òrgans competents. En aquest sentit, Masquef ha avançat que es convocarà una Junta de Seguretat amb «tots els actors implicats»: la Generalitat, el Departament d'Interior, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Endesa, jutges, fiscals i veïns.

«Tinc la sensació que la gent de Barcelona no ens té la consideració que ens hauria de tenir perquè som de província», lamenta el batlle de Figueres. Per Masquef, la solució passa per més efectius dels Mossos i investigació judicial i així assegura que ho va transmetre al conseller d'Interior, Miquel Buch, en la reunió mantinguda el passat mes de novembre.

La resposta del conseller, segons relata Masquef, va ser: «Els Mossos tenim la plantilla que tenim. D'on vol que els tregui?». El batlle de Figueres considera que les problemàtiques del Culubret haurien de rebre la mateixa dedicació per part de la Generalitat que el Raval de Barcelona. «Bé que treuen efectius policials per posar-ne al Raval, doncs també en poden enviar a Figueres. Això no depèn de mi», insisteix l'alcalde.

Tot i això, Masquef es mostra optimista: «Crec que hi ha solucions i entre tots aconseguirem erradicar el problema», va afirmar. Masquef insisteix que els causants dels talls de llum són el cultiu de marihuana i les connexions fraudulentes. «Les plantacions fan que els consums en determinats domicilis es disparin fins més enllà dels 40 kw, quan en els altres habitatgés la mitjana és d'entre 3 i 4 kw», puntualitza l'alcalde.



La Comissió del Culubret

En el darrer ple municipal de Figueres, els vint-i-un regidors es van comprometre a crear una comissió sobre els talls de llum del Culubret. Els afectats sol·licitaven la creació de la taula de treball per acabar amb una «situació extrema que resta qualitat de vida».

Els veïns del barri del Culubret asseguren conviure amb els talls de llum des de fa set anys, però la situació s'ha agreujat des d'en fa tres. Tant a Figueres com a la Font de la Pólvora s'hi han fet diversos operatius policials però la problemàtica persisteix.

En el cas de Girona, l'alcaldessa va anunciar que l'Ajuntament compareixerà com a acusació particular contra els habitatges que defraudin la llum. En el cas de Figueres, es vol denunciar Endesa al Síndic de Greuges, però per Masquef és necessari que les dues ciutats vagin de la mà en les reclamacions als òrgans supramunicipals.